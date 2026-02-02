「スイスポ」の集大成！2026年1月9日から1月11日にかけて幕張メッセで開催された東京オートサロン2026において、タジマモーターコーポレーションは「モンスタースポーツ MX33 ファイナル」を世界初公開しました。モンスタースポーツ MX33 ファイナルのベースとなっているのは、スズキ「スイフトスポーツ」のなかでも、2025年3月から11月にかけて期間限定で生産された「ファイナルエディション」です。【画像】超カッコイイ！