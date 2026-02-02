「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」との宣言通り、公務に心血を注ぐ高市早苗首相（64）。 【写真を見る】「頬がこけた？」と心配の声・高市首相の近影、テレビ朝日番組キャスター時代の高市早苗氏ここ1か月でも韓国の李在明大統領との会談、イタリアのメローニ首相との会談などが続き、さらに1月23日には衆議院を解散。2月8日の投開票日までわずか16日間という"史上最短の選挙戦"に突入し、応援演説で各地を飛び