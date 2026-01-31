「これくらい、ついででしょう？」そう思った行動が、相手を不愉快にさせることもあるようです。今回の投稿は、職場の人とのランチ後に起きた小さな、けれど根の深いトラブルです。便利さや効率を優先したつもりが、「図々しい」「人を使いすぎ」と言われてしまった投稿者さん。いったいどこにズレがあったのでしょうか。図々しい事件の内容投稿者さんは、職場の人が運転する車でランチに出掛けました。支払いがあったため食事の前