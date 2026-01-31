女優佐藤仁美（46）が31日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。ナインティナイン岡村隆史（55）との“微妙な関係”について語った。佐藤は1995年、高校在学中に「第20回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを獲得して芸能界入り。出演ドラマが注目を集めたり、映画で新人賞を総なめにするなど、仕事は順調だった。ところが、佐藤はこの時期について「この時が小生意気な時なんですよ」