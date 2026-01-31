中国・陝西省西咸新区のBRT（バス・ラピッド・トランジット）・西咸智軌1号線が運行を停止した。中国メディアの中国新聞週刊が29日に報じた。記事によると、西咸智軌1号線は今年1月中旬から突如として運行が停止され、道路上に設置されていた専用レーンのフェンスも撤去された。同区の担当部門は「運営上の理由により一時的に運休している」と説明したが、再開時期は明らかにしていない。西咸智軌1号線は2023年3月に運行が開始され