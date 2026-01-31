日本人ファースト、日本の外交姿勢、イスラム教徒の土葬墓地問題――。全く異なるバックグラウンドを持つ女性たちが、それぞれの立ち位置から一斉に声を上げた。SNSや草の根展開で沸き起こる伝統的な保守政治への揺さぶり。盤石を誇ってきた自民重鎮・岩屋毅氏（68）の足元で、いま何が起きているのか。 【写真を見る】自民重鎮に女性4人が挑む特異な構図争点に「外交」「土葬墓地」…揺らぐ伝統の保守政治衆