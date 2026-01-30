３０日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・後９時）では、トランプ米大統領がこの日、自身のＳＮＳで米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の次期議長に元ＦＲＢ理事のケビン・ウォーシュ氏を指名すると発表したことを速報した。記者キャスターの広内仁氏は「トランプ大統領の思惑通り、次のＦＲＢ議長が利下げを望む人物であれば、日米の金利差は縮小し、円高ドル安に向かうという予測もあります」と報じた上で「市