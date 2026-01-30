いまはまさに空前のゴールドブーム。東京都内で貴金属などの買い取りを行っている店では、止まらない金の高騰で金を売りに来る人が増えていました。田中貴金属工業の店頭小売価格は、29日、1グラム当たり史上初の3万円台を突破。上昇を強める要因になっているのがトランプ大統領のドル安容認発言です。ドル建ての資産を持つことはリスクがあるとして、安全資産とされる金を買う動きが加速しているといいます。金のネックレスや金の