またも「VIVANT」超えプライム帯（午後7〜同11時）に16本ある民放冬ドラマの序盤が終わろうとしている。人気を得ている作品はどれか。夫婦で別の連続ドラマに主演中の反町隆史（52）と松嶋奈々子（52）の作品はそれぞれ好調なのか。視聴率を深掘りする。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】