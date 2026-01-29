福岡県福岡市の本社を構える株式会社トライアルホールディングス（以下、トライアル）が東京都内への進出を加速しています。昨年11月に「TRIAL GO 西荻窪駅北店」「トライアル西友 花小金井店」を立て続けに出店した同社の広報担当者に詳しい話を聞きました。都内出店に手ごたえーーなぜ都内に進出したのでしょうか？広報担当：これまで福岡で31店舗ほど展開し、3〜4年にわたってフォーマットの実証を重ねてきました。都心部でも”