岡山西警察署 岡山市のホテルで知人女性にわいせつな行為をしたとして、韓国籍の大学教授の男（44）が28日、不同意わいせつの疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2026年1月26日午後10時15分ごろから27日午前1時ごろまでの間、岡山市のホテルで20代の知人女性に対し、いきなり抱きつくなどして怖がらせて体を触るなどわいせつな行為をした疑いが持たれています。 女性から被害の申告を受けた警察が、防犯カメ