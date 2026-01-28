サンスター文具は、「まじかるちいかわ 文房具シリーズ」を1月30日より発売する。取り扱いは、ちいかわマーケット(オンラインストア)、まじかるちいかわストア(新宿マルイ店、梅田HEP FIVE店、名古屋パルコ店)。「まじかるちいかわ」は、ナガノの漫画「ちいかわ」のキャラクターが魔法少女に扮した姿。今回の文具シリーズでは、水にスパンコールがゆらゆらときらめく「ウォーターシール」や、"提供""次回予告"のデザインを活かした