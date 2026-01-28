「instax mini Evo Cinema」。シングル-8を意識した縦型デザイン 初の動画対応機登場 富士フイルムの「チェキ」と言えば、その場で写真がプリントできるインスタントカメラとしてかなりメジャーな存在である。アイドルとの2ショット写真などに利用されていることで有名だが、ネットに安易に出回らない対策として、あるいは世界に1枚しか存在しない価値として、「アナログの紙焼き写真」が評価された結果だ。 一方で