夫婦が離婚する際、子どもがいる場合に特に気になるのが養育費の問題です。もし養育費の支払いについて取り決めをしないまま離婚した場合でも、親権者側が養育費を請求するのは可能なのでしょうか。養育費の請求時の注意点について、弁護士の永島徹さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった！」これが養育費を払わない元夫の財産を“差し押さえる方法”です！元配偶者と連絡が取れなくなると請求が困難にQ.そもそも、