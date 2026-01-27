NBAレイカーズの八村塁（27）がベンチからのセカンドユニット起用を受け入れていることがわかった。26日（日本時間27日）にスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が報じた。「多くの人がスタッツとかそういうことを考えるけど、自分にとっては勝つことの方が大事。それがチーム全員の給料アップにつながる」昨年12月28日（同29日）の本拠地キングス戦後、チームに右ふくらはぎの張りを訴えた八村。そこから数試合欠場する