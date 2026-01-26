漁師が獲った魚をみずから出荷・販売できる仕組みを構築し、全国に広めてきた起業家・坪内知佳さん。23歳で離婚し、4畳半でのどん底生活の日々から、ひょんなことから漁業の世界に。ビジネスが軌道に乗りかけたそのとき、家庭内ではまたひと波瀾が巻き起こって── 。 【写真】漁業はおろか、魚についての知識も皆無だったシンママ社長の奮闘（全6枚） 23歳で離婚、4畳半でどん底のシンママ生活 漁業はおろか、魚につ