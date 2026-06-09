きのう、名古屋市の大型商業施設で多数の客や従業員が目やのどに痛みを訴え、8人が病院へ運ばれました。報告「発生から2時間が経っても現場は騒然としています」きのう午後5時半ごろ、名古屋市西区の大型商業施設で客や従業員合わせて23人がせき込んだり、のどの痛みを訴えました。このうち0歳から40代の男女8人が病院に運ばれましたが、いずれも意識はあるということです。店内にいた人「店に入った瞬間、『空気にごってない？』