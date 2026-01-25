大阪国際女子マラソン大阪国際女子マラソンは25日、ヤンマースタジアム長居発着のコースで行われる。地上波の中継には女子マラソンを彩ってきたレジェンドが紹介され、ファンから歓喜の声が上がった。フジテレビ系の中継で紹介されたのは、女子マラソン界のレジェンドの面々だ。五輪2大会連続メダルの有森裕子日本陸連会長は、会場で解説。2000年シドニー五輪金メダリストの高橋尚子さん、元日本記録保持者の渋井陽子さん、