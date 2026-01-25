大阪国際女子マラソン

大阪国際女子マラソンは25日、ヤンマースタジアム長居発着のコースで行われる。地上波の中継には女子マラソンを彩ってきたレジェンドが紹介され、ファンから歓喜の声が上がった。

フジテレビ系の中継で紹介されたのは、女子マラソン界のレジェンドの面々だ。

五輪2大会連続メダルの有森裕子日本陸連会長は、会場で解説。2000年シドニー五輪金メダリストの高橋尚子さん、元日本記録保持者の渋井陽子さん、トラックとマラソンで活躍した福士加代子さんはテレビ解説に登場した。2004年アテネ五輪金メダリストの野口みずきさんは1号車の解説。世界選手権銅メダルの千葉真子さんも担当している。

また、“細かすぎる解説”でおなじみの増田明美さんはYouTubeで「裏生実況」を担当している。

大会公式Xでも23日に魅惑の7ショットが公開されており、ネット上のファンからは様々な声が上がっていた。

「解説、実況が面白くならない訳がないwww」

「すごい豪華な顔ぶれ。レポート、解説、楽しみだー！」

「スポーツ詳しくないし近年のオリンピックに至っては全く観てないけど、この女子マラソン選手達だけは全員わかるわ」

「レジェンド感半端ない」

「女子マラソン界のアベンジャーズ」

「毎年凄いメンバーが集まるよね」

日本人選手にとって今大会は、2028年ロサンゼルス五輪の代表選考会で、27年秋に開催予定の「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」出場権が懸かっている。2時間23分30秒以内なら無条件でクリア。2時間27分以内かつ日本勢6位以内でも、切符を手にする。



