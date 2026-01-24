■映画公式SNSにてストーリー＆写真が続々公開 【写真】冷徹な表情で銃を構える佐久間など①～② 3月6日に公開となる映画『スペシャルズ』公式SNSにて、ストーリー紹介と主演の佐久間大介（Snow Man）のワンカットが公開された。 投稿には、銀髪の佐久間が、冷徹な眼差しで銃を構えたショットが公開されている。 テキストで、「STORY1 過去に『ダンス経験がある！？ …』という理由で