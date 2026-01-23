この記事をまとめると ■1月25日はかつて北海道の旭川で日本の最低気温が記録された日だ ■寒い日に駐車する時の対処方法によって翌朝の出発する時に差がつく ■雪国へ行くなら停め方・燃料・ガソリンスタンドのチェックをセットで備えるべきだ 日本一の寒さが観測された日に振り返る冬のクルマ事情 1月25日は、1902年に北海道の旭川にて日本での観測史上いちばん低い気温の-41.0℃が記録された日である。もちろん現代の都市部で