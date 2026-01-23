「喜寿を迎え、後進に道を譲ることを真剣に考えた」1月17日、このように政界引退の意向を表明した菅義偉元首相（77）。27日公示の衆院選を前に大きな話題を呼んだ引退表明だが、菅氏だけではなく、自民党・遠藤利明衆院議員（76）も今季限りで政界を退く意向を示している。二人に共通するのは75歳以上の「後期高齢者」という点だが、国政の場にはそれ以上の高齢議員も存在する。もちろん、年齢が議員のパフォーマンスに必ずしもマ