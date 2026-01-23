外資系生命保険大手・プルデンシャル生命保険が1月23日の午後3時に会見を開くと発表した。同社は1月16日に、100人超の社員や元社員が、顧客約500人から計31億円以上の金銭を騙し取るなど不適切な行為があったと公表していた。会見では、問題が起きた背景や、再発防止策などについて説明するとみられている。「今回問題を起こしたのは、“ライフプランナー”と呼ばれる営業社員たちです。“プルデンシャルの社員しか買えない株があ