日本海側の雪国と、山あいの集落が広がる中部・北陸地方。厳しい寒さの中で育まれてきた郷土料理には、海と山の恵みを無駄なく生かす知恵と、家族を想うやさしさが詰まっています。特別なごちそうというより、日々の暮らしに寄り添ってきた味。今回は、そんな中部・北陸地方ならではの料理をピックアップしてご紹介します。日本海の恵みを味わう、中部・北陸地方の郷土料理【石川】治部煮 この投稿をInstagramで見る