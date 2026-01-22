ロシア極東のカムチャツカ半島で、数十年ぶりの異例の豪雪に見舞われ、都市機能が事実上麻痺した。アパート団地や道路は雪に埋まり、屋根から落ちた雪による死亡事故も発生したことから、当局は非常事態を宣言した。19日（現地時間）、モスクワ・タイムズなど現地メディアによると、12日以降、カムチャツカ全域に強い冬の嵐が襲来し、豪雪が続いた。カムチャツカ地方の州都ペトロパブロフスク・カムチャツキーでは、今月1〜16日の