「ユニクロ」が、デザイナーのクレア・ワイト・ケラーさんとのコレクション「UNIQLO：C（ユニクロ：シー）」の2026年春夏コレクションを2月6日に発売します。【画像】わわっ、高見え…コチラが”今から着たい”美シルエットの「ユニクロ：シー」新作ラインアップを見る！おしゃれ〜！同コレクションでは、アウターやシャツ、パンツといったウィメンズ18アイテム、メンズ10アイテム、アクセサリー7アイテムがラインアップ。