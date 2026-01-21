「ユニクロ」が、デザイナーのクレア・ワイト・ケラーさんとのコレクション「UNIQLO：C（ユニクロ：シー）」の2026年春夏コレクションを2月6日に発売します。

【画像】わわっ、高見え… コチラが”今から着たい”美シルエットの「ユニクロ：シー」新作ラインアップを見る！ おしゃれ〜！

同コレクションでは、アウターやシャツ、パンツといったウィメンズ18アイテム、メンズ10アイテム、アクセサリー7アイテムがラインアップ。

バックルベルトがアクセントになったボリュームスリーブドレスをはじめ、サテン素材のセットアップやミラノリブニット、レトロなムードのスニーカー、上質なデッキシューズ、軽量で汎用性の高いトートバッグなどが登場します。

ケラーさんは、今回のコレクションについて、「服の見え方だけでなく着心地にもこだわりました。やわらかな素材やゆるやかなカッティングが、日常を軽やかに過ごせる都会的なワードローブを作り出します。ジェンダーレスを意識した流れるようなレイヤリングと互いに調和するカラーも特徴です」とコメント。

続けて、「定番アイテムを中心に、スタイリングしやすく都会的な洗練さを生むワードローブは、さりげない遊び心が漂います。そこにサングラスを取り入れることで自分らしいスタイルに仕上がります」と語っています。