韓国の尹錫悦前大統領による2024年12月の非常戒厳の宣言をめぐり、韓国の裁判所は21日、「戒厳は内乱にあたる」との認識を示した上で、当時の首相に対し、内乱で重要な役割を果たしたとして、懲役23年の判決を言い渡しました。2024年12月に尹前大統領が宣言した非常戒厳をめぐり、特別検察官は当時、首相だった韓悳洙前首相について「事実上、戒厳を防げた唯一の人でありながら、内乱に加担した」として懲役15年を求刑していました