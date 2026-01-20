1月19日、人気お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が3月13日におこなわれることがわかった。「斉藤被告は事件が発覚する前、2024年8月ごろから、レギュラー出演していた朝の情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）や、『ウイニング競馬』（テレビ東京系）などを告知なく欠席。同時に、SNSの更新もストップしました。その後、2024年7月に駐車していたロケバス車内で、20代女性の胸を触るなどの