1月19日、人気お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が3月13日におこなわれることがわかった。

「斉藤被告は事件が発覚する前、2024年8月ごろから、レギュラー出演していた朝の情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）や、『ウイニング競馬』（テレビ東京系）などを告知なく欠席。同時に、SNSの更新もストップしました。

その後、2024年7月に駐車していたロケバス車内で、20代女性の胸を触るなどのわいせつ行為をおこなったとして、警視庁が同年10月に書類送検。2025年3月には、不同意性交と不同意わいせつの罪で在宅起訴されました」（芸能ジャーナリスト）

当時、被害女性が警視庁に被害を相談したことで事件が発覚。斉藤については、「許すことは絶対にできません」と話していた。また、この件により、所属していた吉本興業から2024年10月にマネジメント契約を解除されている。

2024年8月から公に姿を現していない斉藤。しかし、2025年4月には、群馬県高崎市の「バームSAITOU」で、自身が手がけるバウムクーヘンの店頭販売に挑戦し、話題となった。

「バームクーヘンは関東だけでなく、全国各地で移動販売がおこなわれました。移動先については、毎回公式Instagramで告知され、当日は行列ができる人気ぶり。そんな活動は約半年ほど続きましたが、またもや、不穏な空気が漂うこととなるのです」（同）

2025年11月、バームクーヘンの販売会社と売上について金銭トラブルが発覚。10月に販売した際の売上金およそ160万円と、レジに入っていた釣り銭の準備金が斉藤側から振り込まれず、“持ち逃げ” 状態だと報じられた。

「この件について、斉藤さん側の代理人弁護士は声明を発表。8月と9月の報酬が払われてないことを理由に手元に金銭があることを認め、問題解決を求めていました。

しかし、それまで頻繁に更新されていたInstagramは、10月に訪れた福岡での販売以降、ピタリと休止。公式サイトも『当サイトは諸般の事情により閉鎖いたしました。これまでのご利用、誠にありがとうございました』と書かれており、事実上の閉店状態となっています。

せっかく新たな道を歩み始めたにもかかわらず、またもや暗雲が立ち込めているという状況です。公判についてはまたさまざまな報道も出るでしょうから、その間しばらく世間から身を隠すつもりなのかもしれません」（同）

法廷闘争の結果やいかに……。