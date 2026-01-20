17日、英ロンドンの王立造幣局跡地前で、中国大使館の移設に反対するデモの参加者（共同）【ロンドン共同】ロンドン中心部への中国大使館移設を巡り、英政府が可否を判断する期限の20日を迎えた。移設予定地は金融街シティーに近く、中国当局によるスパイ活動を警戒し反対の声も根強い。不許可にすれば英中関係に悪影響を及ぼす恐れがあり、今月末に予定されるスターマー首相訪中を前に政府は認める可能性が高いとみられている。