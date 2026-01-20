「女性から告白される」というのは本来なら幸せ極まりない瞬間ですが、どうしても相手の気持ちを受け入れられない場合もあるもの。そこで不誠実な対応をすると、人としての信用まで失いかねないので、断り方には細心の注意が必要でしょう。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「せっかく告白したのに！好意が一気に冷める『NOの理由』」をご紹介します。【１】一緒にいてもドキドキしないから「それじ