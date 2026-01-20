19日夜、広島市で男性が複数の男に頭を殴られる事件がありました。事件があったのは、広島市中区のマンションです。警察によりますと、19日午後9時ごろ、複数の男が30歳の男性の部屋を訪問し、金品を奪う目的で男性の頭を棒のようなもので殴ってケガをさせ、そのまま逃走したということです。近くで働く人「パトカーがすごい勢いで来た。こんな身近でもそんな事件が起きるんだと思って怖い」男性は市内の病院に運ばれましたが意識