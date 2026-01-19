『進撃の巨人』完結編THE LAST ATTACKの復活上映、1月23日（金）からの第3弾入場者特典が発表された。1月23日（金）より配布となる第3弾入場者特典は、原作・諫山創が描いたエレン、ミカサ、アルミン幼馴染3人とロゴの4種類が組み合わさった特製ステッカー。全1種配布で、先着・数量限定のため、なくなり次第配布終了となるので、『進撃の巨人』ファンはぜひ手に入れていただきたい。『進撃の巨人』は、原作は『別冊少年マガジン』