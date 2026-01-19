【進撃の巨人】第3弾入場者特典は、諫山創が描いたエレン、ミカサ、アルミンのイラスト特製ステッカー！
『進撃の巨人』完結編THE LAST ATTACKの復活上映、1月23日（金）からの第3弾入場者特典が発表された。
1月23日（金）より配布となる第3弾入場者特典は、原作・諫山創が描いたエレン、ミカサ、アルミン幼馴染3人とロゴの4種類が組み合わさった特製ステッカー。
全1種配布で、先着・数量限定のため、なくなり次第配布終了となるので、『進撃の巨人』ファンはぜひ手に入れていただきたい。
『進撃の巨人』は、原作は『別冊少年マガジン』にて、2009年から2021年まで連載されていた諫山創によるダークファンタジー作品。コミック累計発行部数が全世界で1.4億部を突破。TVアニメは2013年に放送開始となり、シリーズの最後を締めくくるTVアニメ『進撃の巨人』The Final Season完結編（後編）が2023年11月に放送された。2024年11月には、『進撃の巨人』The Final Season完結編（前編）（後編）をまとめた、劇場版『進撃の巨人』完結編THE LAST ATTACKが公開され、観客動員数100万人を突破した。
そして、劇場版公開から1年を迎え、復活上映が決定。全国劇場にて4DX、MX4D、ドルビーアトモス版など順次公開となる。
