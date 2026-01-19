空き家問題やインバウンドの増加から、昨今民泊経営や旅館投資への注目度が高くなりました。しかし「民泊・旅館投資」という選択肢は知りつつも、実際には多くの人が「観光業・ホテル業のプロには勝てないのでは？」とチャンスを逃がしている現状があります。本記事では、生稲崇氏の著書『民泊旅館投資サバイバル大全』（扶桑社）より一部を抜粋・再編集して、わずか3年で年間CF1000を達成し、見事FIREを実現した民泊旅館投資のプ