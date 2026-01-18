ソニー・オープン・イン・ハワイ3日目◇17日◇ワイアラエCC（ハワイ州）◇7044ヤード・パー70＞松山英樹は60センチのパーパットがカップに蹴られ、3パットのボギー発進を喫した。ただ、これがムービングデーの浮上の合図に。2番で「すぐ獲れたのでラッキーでしたけど」と、手前9メートルを決めてバウンスバックに成功すると、前半で4つ伸ばした。〔写真〕振り袖が似合う女子プロランキング2日目を連続バーディで締めくくり、カ