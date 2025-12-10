「大学入学共通テスト」は、きょう（18日）2日目が行われます。初日のきのうは大きな混乱の報告はなかったということです。「大学入学共通テスト」はきのう（17日）、全国650の会場で始まりました。大学入試センターによりますと、きのうは北海道の会場で異音がするとして29人が試験室を移動したほか、東京都や三重県の会場では英語のリスニング試験中に携帯電話やアラームが鳴ったため、その会場にいたあわせて113人が再試験の対