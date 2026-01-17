『花より男子』で知られる神尾葉子が、原作・キャラクター原案・脚本を手掛け、『進撃の巨人』のWIT STUDIOがアニメーション制作、『B：The Beginning』の中澤一登が監督を務める完全新作アニメ『プリズム輪舞曲』が、Netflixにて1月15日より世界独占配信される。ロンドンを舞台に繰り広げられる大貴族と留学生の青春ラブストーリーが、ハイクオリティな美しい映像で描かれていく。本作は神尾にとってアニメーション制作初参加作品