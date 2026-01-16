コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」は、 2026年1月21日（水）より初春の季節限定メニューとして「梅たんしゃぶ」と「鶏白湯しゃぶ」の2商品を販売する。“紅”として登場する『梅たんしゃぶ』は、10年以上にわたり季節限定商品として多くのお客様に支持されてきたロングセラー。一方、“白”には今回初めて『鶏白湯しゃぶ』が加わり、まろやかでコク深い味わいを楽しめる。