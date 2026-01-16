RB大宮アルディージャは16日、神村学園高のFW日高元の新加入を発表した。日高は宮崎県出身で、中学から神村学園に進学した。先日まで行われた全国高校サッカー選手権では7得点を決める活躍で得点王を獲得し、優勝に貢献。“就活”と位置付けた大会で大活躍をみせて、卒業後のプロ入りを掴んだ。身長165cm、体重63kg。クラブを通じ「伝統のあるクラブで、幼いころからの夢であったプロサッカー選手というキャリアをスタートで