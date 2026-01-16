ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï16Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÂè98²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê3·î19Æü¤«¤é13Æü´Ö¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤­¡¢Âç²ñÆþ¾ì¹Ô¿Ê¶Ê¤¬ÃËÀ­5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖM!LK¡×¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Kanata Okajima, Hayato Yamamoto¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ï¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖM!LK¡×¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Î¥Õ