最近じわじわとブームになっているベーグル。今回は、家で作れるレシピをご紹介します。クックパッドのパン作りで人気のレシピ作者さんが紹介する、間違いなしの一品です。 ▼ 写真つきレシピで作りやすい ベーグルと聞くと難しいイメージがあるかもしれませんが、全工程写真つきなのでわかりやすいです。用意する材料も強力粉、ドライイースト、砂糖、塩と少なめ。パン作り初心者さんでも作りやすいです。 実際にこのレシピで