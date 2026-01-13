磐田は今季から志垣良コーチが監督に昇格したジュビロ磐田は2026年の新シーズンに向けた新体制発表を行なった。いわゆる“秋春制”へのシーズン移行に備えて、まずは半年間の百年構想リーグに臨むが、J1復帰を目指す磐田にとって1年半の戦いを想定する意味合いが強い。百年構想リーグにおいて磐田はJ2・J3の混合戦を4つのブロックに分けた地域リーグ・ラウンドで、EAST Bに組み込まれている。北海道コンサドーレ札幌、福島ユナ