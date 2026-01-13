まもなくデビュー35周年のロングセラーモデル日産は2025年12月18日、人気ミドルクラスミニバン「セレナ」のマイナーチェンジを発表しました。新型の発売は2月中旬とのことですが、一体どのようなクルマに進化したのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「“3列・7人乗り”ミドルクラスミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）1991年に誕生したセレナは、2026年に35周年を迎えます。長年愛され続けるロング