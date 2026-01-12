貴州省遵義市で、顧客の家を訪問して衣類を片付ける整理収納士。（２０２５年７月２日撮影、遵義＝新華社記者／劉続）【新華社北京1月12日】中国北京市統計局はこのほど、18歳以上の市民490人を対象に、家事サービスに関する調査を実施した。その結果、サービスへの需要は高く、調査対象の6割が今後1〜3年内にサービスを利用したいと考えていることが分かった。中でも、時間制のサービス、高齢者介護、日常的なハウスクリーニン