WEB 小説サイト「小説家になろう」から誕生した「信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略」（著者：大崎アイル）のTVアニメ化が決定。原作者からのコメントやお祝いイラストが到着した。＞＞＞お祝いイラストやロゴをチェック！（写真3点）『信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略』は、第5回オーバーラップ WEB小説大賞で金賞を受賞し、オーバーラップ文庫より2019年3月から刊行。そして、2020年4月からWEBコミック誌『コミックガ