【信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略】TVアニメ化決定！ お祝いイラスト到着
WEB 小説サイト「小説家になろう」から誕生した「信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略」（著者：大崎アイル）のTVアニメ化が決定。原作者からのコメントやお祝いイラストが到着した。
＞＞＞お祝いイラストやロゴをチェック！（写真3点）
『信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略』は、第5回オーバーラップ WEB小説大賞で金賞を受賞し、オーバーラップ文庫より2019年3月から刊行。そして、2020年4月からWEBコミック誌『コミックガルド』にてコミカライズ連載中の人気作品。シリーズ累計50万部を突破している。
そんな『信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略』のTVアニメ化が決定。原作者・大崎アイルより記念コメント、原作イラスト・Tam-Uと原作コミック・しろいはくとよりイラストが到着した。
＜原作者・大崎アイル コメント＞
原作者の大崎アイルです。「信者ゼロ」がアニメ化します！ 話を聞いた時は夢かと思いました。
お世話になった編集さん、素敵なキャラをデザインしてくださった Tam-U 先生、可愛い漫画を描いてくださっている、しろいはくと先生に心から感謝です。
最後に本作を盛り上げてくださった読者の皆様、アニメ版「信者ゼロ」を楽しんでいただけると幸いです。
アニメ『信者ゼロの女神サマと始める異世界攻略』、続報もお見逃しなく。
