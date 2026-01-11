手紙の代筆サービス、オンライン瞑想ガイド、地域の小さなカフェ。テクノロジーが進化すればするほど、こうした「人間らしい」ビジネスが人々を惹きつけ、富を引き寄せる……。新刊『happy moneyを引き寄せる7つの法則』を上梓した本田健氏が、AIに負けない価値を生むヒントを授ける。前編記事はこちら→AI時代の豊かさは「生産性」では測れない…これからの時代に価値を生み出す「意外な資産」これからは人間らしさの価値が高まる