従来は「犬は外で飼うもの」という考えが一般的でしたが、近年は気候や住宅事情など、犬を取り巻く環境が大きく変化し、室内で犬を飼う人が増えているようです。SNS上では犬の外飼いについて、「かわいそう」「虐待」などの声が上がっています。【要注意】意外すぎる食べ物も絶対ダメ！これが「犬が食べたら危険なもの」です犬の健康を考えたとき、室内飼いと室外飼い（外飼い）のどちらが最適なのでしょうか。それぞれのメ